台亞於日前公布上半年營收20.4億元，年增10.5%，惟每股損失為0.21元，並且宣布通過子公司積亞半導體有限股份公司預計購置機器設備及廠務相關設施，共計6.9億元，資本支出預算之執行將依照市場狀況和客戶需求等狀況彈性調整。

法人普遍認為其台亞每股稅後純損係台亞半導體集團為積極轉型投入新產品開發，特別是先前所成立的積亞半導體及冠亞半導體，而投入的碳化矽及氮化鎵功率元件研發及製造，為此前幾年投入大量的資本支出近35億元、其中更包括AI智慧自動化相關之軟硬體設施及研發費用，故配合新產品之經濟年限而產生較高的折舊及攤提金額，在今年內原有獲利會受影響，但將使台亞集團更具競爭力。

台亞董事長李國光表示，新技術、新產品與新投資是遵循整個日亞化學集團常務取締役戴圳家策略布局的一部分，更是讓台亞未來能更強大的黃金轉骨期，但投資轉型轉骨成功到獲利之前，勢必要經歷與面臨大量資本支出與產品驗證等攤提而侵蝕獲利的陣痛期，因此台亞今年的獲利肯定會受到影響。