民進黨今中常會，由於暑假進入尾聲，身兼黨主席賴清德總統在會中盤點暑假期間黨內相關部門辦理攸關年輕人的活動，及行政院推出的青年政策時表示，持續投資未來世代，是不變的目標，除了協助青年減壓，民進黨也必須不斷與年輕世代溝通、對話，了解年輕人的需求，才能為年輕人打造更好的未來、和更好的台灣，期許全體黨員同志，繼續來努力。

民進黨發言人吳崢轉述賴清德會中談話指出，很高興看到中央黨部各部門，在這個暑假期間，舉辦許多面向青年的活動，包含青年部、性平部、新住民部、中國部、民主學院等不同的部門，都有舉辦營隊、課程、講座等多元的活動。

賴清德說，同時，各地方黨部也一一響應，提供青年朋友更多機會，來參與公共事務。

賴清德指出，其中，青年部更是開放「國務青」團隊的年輕夥伴，進行提案競賽，讓年輕世代能夠主動提出關心的議題、規劃活動，進行更深入的議題探討。

賴清德說，透過這個提案競賽，民進黨已經在全國各地，推出超過人50場的實體活動，涵蓋不同縣市。這些由青年夥伴一手規劃的活動，有時事討論、政策辯論、走讀工作坊、語言文化課程等多元的形式。他也注意到，有許多青年相當重視多元族群的議題，包含原住民、客家以及新住民，都有豐富的計畫，正在持續進行。

他說，由不同文化視角的青年、帶領民進黨看社會，藉由多元、活潑的方式，讓他們了解青年的需求、聽見多元的聲音。

此外，許多年輕朋友都相當關心租金補貼計畫的未來規劃。賴清德說，根據國土署的統計，18歲以上到未滿25歲的年輕人，對租金補貼政策的滿意度超過7成，顯示這項政策，對於年輕世代有實質的幫助。

他說，上週行政院會已經通過「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，延長計畫時間、並放寬計畫受惠人數。從明年起，補貼戶數將由現行的50萬戶、提升至75萬戶；此外，今年申請且符合資格者，就超出50萬戶，也會全數補貼。

他指出，內政部也已委託法扶基金會，從8月開辦，免費提供租屋族，租屋糾紛法律諮詢服務。租客申請租金補貼，如果有疑問，由政府來提供協助，同時政府也會持續鼓勵房東成為公益出租人。