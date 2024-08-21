台灣吉立亞醫藥攜手中華衛生心理協會，21日共同發布「日常歧視應對指南」及趣味互動線上遊戲，邀請巴黎奧運柔道國手連珍羚（中）、射擊國手吳佳穎（後）分別以柔道、射擊對付象徵「日常歧視的人心病毒」，呼籲大眾重視日常歧視的影響、提升全民心理健康。（黃世麒攝）

根據統計，全台有近七成民眾曾在日常中遭到歧視，台灣吉立亞醫藥與中華衛生心理協會今（21）共同舉辦「日常歧視一點都不輕微衛教記者會」，奧運國手連珍羚及吳佳穎也一同出席，呼籲透過「察覺、溝通、反思」三招杜絕日常歧視。

封號「射擊甜心」的射擊選手吳佳穎表示，自己小時候因運動神經發達，曾被老師形容像男人婆，為此在家哭一整天；長大後，因為自己外型較嬌小，常被說不像運動員，還曾因外表亮眼而被問「怎麼不去拍廣告就好」。

三度征戰奧運的柔道女王連珍羚則透露，自己最常遇到年紀歧視，許多人會問她「30歲怎麼還不結婚、生小孩」、「年紀大了怎麼不退役去當老師」，這些看似關心的言論，都可能冒犯到聽者感受。

中華心理衛生協會常務理事丘彥南醫師說明，日常歧視又被稱為微歧視（microaggression），常被誤以為是微小或不嚴重的歧視，但許多看似無意的言論，其實都隱藏著刻板印象或偏見，對特定族群造成傷害。

吉立亞與中華衛生心理協會今年針對國內18歲以上、共1000位民眾進行調查，結果顯示有65％民眾曾遭遇日常歧視，其中以職場近七成最高，家庭與朋友則各佔六成、五成。丘彥南指出，許多人認為只是開玩笑的舉止，或朋友之間的「互虧」，都可能冒犯或傷害他人。

丘彥南說明，日常歧視就如同傳染病，「人心的病毒」會對心理健康造成負面影響，可能加深大眾對特定族群的偏頗想法，也會讓被日常歧視的對象感到懷疑或自卑，導致壓力和焦慮的情緒。

衛福部心理健康司專委洪嘉璣表示，「有心理健康才有真正的健康」，衛福部今年8月起推動15到45歲青壯年世代心理健康支持方案，提供每人3次免費心理諮商，鼓勵民眾求助、去除心理諮商污名。此外，為提高心理資源可近性，衛福部持續與22縣市合作，佈建社區心理衛生中心，目前已建置51處，期望明年達100處。

丘彥南指出，如今網路匿名性、高傳播力影響下，更常見歧視言論對民眾造成傷害，應從教育層面做起、加強宣導，全面預防日常歧視。吉立亞與中華衛生心理協會共同呼籲三招預防日常歧視，「察覺差異，尊重彼此」、「換位思考，互相溝通」、「反思自己，力行共好」，共創友善環境。