隨著物聯網（IoT）和邊緣運算的快速發展，感測器和連接裝置的數量呈指數級增長，為數據處理帶來前所未有的挑戰。面對大趨勢，AMD推出Kria SOM為混合分散式運算提供創新解決方案，有效平衡延遲、算力、資料傳輸成本和功耗等關鍵因素。

AMD Kria SOM作為一款可擴展、高效且低功耗的自適應運算平台，能夠無縫連接雲端，實現雙向資料傳輸。更值得注意的是，全系列AMD Kria入門套件產品均已通過AWS IoT Greengrass和Azure IoT Edge認證，為開發者提供便捷的開發環境。

AMD Kria入門套件為開發者提供開箱即用的平台，適用於視覺人工智慧、機器人、工業控制和數位訊號處理等多種應用場景。即使是缺乏FPGA專業知識的嵌入式軟體開發人員，也能輕鬆使用Kria K26 SOM開始構建獨特的邊緣應用和解決方案，為批量生產部署奠定基礎。

在物聯網管理系統方面，AWS IoT Greengrass和Azure IoT Edge作為業界領先的解決方案，為Kria SOM提供了強大的後盾。這些系統不僅能幫助用戶註冊和管理多個邊緣裝置，還能實現與雲端的安全通訊、資料收集、更新推送等功能，大大簡化了IoT應用的開發和部署流程。

AMD Kria SOM的異質運算能力使其能夠以低延遲、低功耗和高確定性滿足邊緣運算的嚴格要求，同時有效處理雲端與邊緣之間的感測器融合和AI任務。這種混合方法不僅能夠在本地進行即時數據處理和決策，還能將複雜的分析任務傳送到雲端，實現資源的最佳利用。