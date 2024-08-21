專業整合物流廠建新國際（8367）今（21）日召開法說會，總經理柯勝鐘強調公司具備三大優勢，分別是經營特許事業、自動裝卸密閉碼頭更環保、順應印度基建需求，可望大啖未來ESG商機。下半年受惠國際客戶需求增加，展望將比上半年更正向樂觀，第三季、第四季維持第二季水準。

建新第二季每股純益1.18元且毛利率達36.5％，較去年跳升逾八個百分點。累計上半年每股純益達1.83元，年增17.3％。

建新解釋財報亮眼的主要原因，受惠於子公司安順、建通的裝卸業務主打環保密閉式煤倉，「不落地、不揚塵、密閉式」自動卸煤可減少高汙染，不但單季順利轉虧為盈，而且獲得國內塑化大廠採用。不但挹注自家財報，未來將繼續協助各產業落實ESG政策。目前密閉式煤倉主要客戶，分別為石化業、汽電共生廠、造紙業等。

柯勝鐘指出，公司專營台北港、台中港、高雄港等三大碼頭的裝卸、倉儲、物流。其中，台中與高雄港的環保裝卸，均獲得客戶踴躍採用，動能最為明顯。台中港區的煤炭裝卸及其他散雜貨一年可裝卸約500萬噸，市占率近五成；高雄港煤炭年裝卸量約220萬噸，未來產能利用率有機會再提升。

建新前七月營收16.3億元，年增32.1％，展現爆發力。展望下半年有三項動能，分別是銅土客戶有機會重新回流、紙業運輸新業務、印度塑化需求旺盛。公司認為，第四季有機會再新增一個每年30至40萬噸的銅土客戶，最終仍須靜待簽約結果。此外，塑化產品的太空裝袋出口，包含酯粒、PTA等運輸至印度的需求龐大，也將是未來潛在動能。

建新近兩年的現金配息率逾八成，配息穩定，柯勝鐘說未來將朝著高配息的股利政策，繼續前進。

柯勝鐘指出，建新有四大優勢 ，包括一、營業項目為特許行業 ，特許行業進入門檻，短期同業很難追上腳步，特許優勢持續；二、自動卸煤，受惠ESG大趨勢；三、現金股利配息政策穩定；四、順應印度基建龐大需求 。