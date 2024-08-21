113學年度分發入學已放榜，今年度缺額創下近4年最低，後續又傳出文化大學未確實將繁星、申請缺額回流，恐影響考生權益。教育部回應，若學校違反招生規定，將依規定扣減招生名額與學校獎補助款，並嚴懲相關人員。台大校長陳文章也以大學招生委員會聯合會召集人身分回應，會與教育部討論如何處理。

今年共有30所私立大專校院參與分發入學招生，當中19校有缺額，包括文化大學等6所私校缺額總數都超過200人，其中文大缺額為245人，如今卻爆出文大不僅沒有如實將申請入學、繁星推薦等招生管道缺額，回流到分發入學招生，甚至還未如實向考分會回報短少名額，影響學生權益。

教育部表示，根據招聯會規定，繁星推薦及申請入學管道未足額錄取名額，學校都應回流到分發入學管道，並在考生登記志願前公布，而各大學招生事務及名額等屬重大事項，歷來都由各大學審慎辦理。

教育部強調，目前正在查處中，若學校確有違反招生規定情況，且經查證屬實，教育部將依據專科以上學校總量發展規模與資源條件標準，扣減招生名額、調整繁星推薦及申請入學招生名額比率、扣減大學招生專業化發展計畫補助經費，以及扣減私校獎補助款等，並依法嚴懲相關人員。

台大校長陳文章也以大學招生委員會聯合會召集人身分回應，過去沒有發生過這種情況，後續會與教育部討論將如何處理。

文大則稍早回應，「謝謝對於本校的關心，將逕向主管機關說明。」