雲林縣水林鄉民李啟祥21日指控164縣道拓寬工程，巨大震動導致住家牆壁、天花板出現裂痕，地基、大梁受損，已到雲林地檢署提告施工單位毀損。（張朝欣攝）

雲林縣164縣道水林鄉土厝段進行拓寬工程，沿線李姓民眾21日指控施工單位事先未作好防護措施，巨大震動導致其房屋受損，要求賠償經調解沒有結果，已到雲林地檢署提告，沒想到20日施工單位還是在住處門口開挖。施工單位則強調依規定施工，房屋毀損方面已進入司法程序，靜待司法處理。

雲林縣政府向中央爭取經費配合自籌款，2021年底進行「縣道164拓寬工程」，目前已完成北港段，進行水林土厝段。沿線住戶李啟祥表示，施工單位7月28、29、30日連續3天在住家旁16公尺處建造臨時便道橋，填土4尺多高，壓路機碾壓3天造成巨大震動，導致住家牆壁、天花板出現裂痕，地基、大梁受損。

李啟祥說，施工單位要在他的家住前施設排水溝，他擔心房屋持續受損，堅持不讓工程人員開挖，沒想到工程人員趁他20日外出開挖，返家時門口混泥土地面已被挖得面目全非，根本無法進出，經他要求，才用砂土填平，他日前已至雲林地檢署依《毀損罪》提告施工單位，沒想到施工單位硬要施工，非常惡劣。

李啟祥提到，他的房屋嚴重受損，一旦發生地震，隨時可能崩毀倒塌，須要進行大整修才能確保安全，因此要求施工單位賠償200萬元，但施工單位只願意賠償15萬元，雙方經水林鄉調解委員會協調未果，他為確保自身權益，只好訴諸司法，希望司法還他公道。

施工單位指出，公司依照設計圖施工，事先也有進行相關防護措施，並與李先生多次協商，但雙方未能達成共識，如今已進入司法程序，不便再多說。排水溝工程將持續進行，若李先生執意拒絕施工，排水溝工程將繞過其住家。