員警到當事人家中查詐欺案。（擷取自爆料公社）

2名便衣員警昨日上午持士林地院核准的搜索票、拘票，至高市左營分局新莊所轄越區查詐欺案，家屬今日在網路社群爆料，指母親懷疑這2人是詐騙集團，拚命擋住門口，2個便衣對他媽又打又摔，壓制在地板，大聲喊涉嫌詐欺請不要反抗，「這樣的行為跟89流氓有什麼兩樣？」左營分局了解後，查出是台北市刑大查案，當場已向當事人說明。

家屬在爆料公社留言指出，「真沒想到我家會遇到這種破事」，表示昨日7點30分，他媽遛狗完剛要進屋，突然有2個便衣警察讓他媽看搜索票及證件，大聲喊著涉嫌詐欺，他媽看了覺得是詐騙集團，想要擄人勒索，請他們讓穿制服的警察過來會同調查，轉身要進屋，那2個便衣直接跟著進去，他媽拼命擋住入口，2個便衣對他媽就是又打又摔，壓制在地板，大聲喊著涉嫌詐欺請不要反抗，路人都在圍觀，這樣的行為跟89流氓有什麼兩樣？

家屬表示，最後查完了，才發現是詐欺犯用到跟他們家一樣的ip位址，沒找到任何證據，便衣電話傳來說抓到犯人了，他們才拍拍屁股離開，口氣才變好，但始終沒道歉不然整個過程一直兇他媽，一直說要把他媽拘提到台北，還不是搭高鐵是搭他們的汽車，差點要台北一日遊。

家屬透露，警察辛苦保衛人民沒錯，但做事能不能用點心，他媽55歲了，被這樣又打又摔，真不知會不會有後遺症，還有心理陰影，做兒子的看了非常心疼，之前看了三重警誤認平民是通緝犯把人扁一頓，現在才知道那種感覺，根本飛來橫禍，希望警察以後素質能好一點，不然明明是在做好事，卻還有老鼠屎在裡面被人民詬病。家屬最後留言便衣警察是偵七隊。

左營分局表示，左營分局新莊所派員到場，請北市員警再次出示服務證，確認身分且查證有通報越區辦案等程序，當場已向當事人說明。

對此，不少網友紛紛留言：「有牌流氓不是叫假的，請用力的告他們，每次都這樣亂抓人」、「好誇張啊！ 告下去，假車牌也一堆，也沒看到用這種方式對待啊！欺善怕惡」、「感覺上咽不下這口氣，可以提國賠請議員幫忙」、「正常人知道搜索票長怎樣？現在馬路到處都是詐騙集團，誰知道他真假？」、「有搜索票又給你看證件，只能配合公務進行，你不配合當然壓制，是誰對錯不是單方面言論，給司法判斷吧」。