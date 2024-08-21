台北市勞動檢查處21日與工務局所屬的5個工程處締結「安全伙伴」，共同打造職場安全環境。勞檢處表示，目前已與22處市府機關或專業單位簽訂安全伙伴關係，幾乎涵蓋市內重大公共工程單位，盼有效提升安全衛生管理水準，降低職業災害風險，以達到永續經營之共同願景。

台北副市長李四川說，工務局不僅需要求施工團隊品質、準時完工外，對於施工中的職安管理更應落實執行，將職災風險降到最低，此次透過締結夥伴達成跨局處橫向合作，提升施工團隊成員安全，以達到「以人為本、宜居城市」的共同願景。

勞檢處長梁蒼淇說明，此次締約是繼都市發展局、工務局水利工程處後，與市府簽訂第3個安全伙伴關係，幾乎已涵蓋市府所有重大公共工程，目前加上專業單位共有22個安全伙伴，顯見市府重視工安決心。

工務局長黃一平補充，締結期間將訂定「安全伙伴計畫書」與勞檢處合作，針對重點項目督導、職安執行成果，對主管工程場域進行聯合稽查，以養成內部稽查關鍵技術，更將請專業師資說明相關教育訓練課程，以塑造良好工安文化。

此外，勞動部職安副署長林毓堂點出，據重大職災資料庫顯示，營造業每年死亡人數約占全產業一半，其中墜落災害又占營造業6至7成，因此今年特訂為「營造業墜落打擊年」，希望藉由強力打擊措施，提醒營造產業重視墜落災害預防，給工作者一個更安全的工作環境。