台北市副市長李四川17日下午在臉書發文，除了貼出工程人員在大巨蛋內外「抓漏」的照片，盼大家給他們加油打氣，也直言「我相信離在大巨蛋欣賞演唱會已不遠了」，不過該貼文引起房市專家「Sway房市觀測站」抨擊「有臉貼這樣的文章，而不是重罰要求速速修復？」；李四川今(21)日受訪強調，不是不能接受批評，但最起碼現在是在善後。

李四川17日下午在臉書發文，表示「醫生『驚』治咳，土水師『驚』抓漏」，並貼出2張工程人員在大巨蛋內外「抓漏」的照片，希望大家給這些抓漏師傅加油打氣，也強調「相信離在大巨蛋欣賞演唱會已不遠了。」。

台北市副市長李四川17日下午在臉書發文，貼出工程人員在大巨蛋內外「抓漏」的照片，希望大家給這些抓漏師傅加油打氣。（摘自李四川臉書）

不過該貼文引起關注地產的臉書粉專「Sway房市觀測站」不滿，他發圖文痛罵渾蛋，批評「你買一個房子，建商中間還屢傳工安意外，而今剛完工就一直漏水，還丟臉丟到全世界」，現在遠雄正在修漏水，「你這副市長居然還有臉貼這樣的文章，而不是重罰要求速速修復？還要講演唱會？」。

「Sway房市觀測站」痛批，工程出身的李四川照樣監督出一個漏水蛋，然後還讓廠商慢慢地修，等到演唱會一邊唱一邊漏水，「你李四川還是會笑笑地在數納稅人給你的鈔票 」。

李四川當時在該貼文下方留言反擊，強調「這個社會的進步，都是這些你口中的『混蛋』，默默努力出來的，感謝你的是非不明與無知」，房市專家Sway則再痛批，遠雄就是因為你們的態度，可以一而再再而三的讓台北市丟臉，「可以這樣一直漏一直漏嗎？」。

對此李四川今日受訪表示，這個案子漏水當然不對，也不是不能接受人家的批評，但是最起碼現在是在善後，「在善後的施工團隊有一點爆氣」，自己不知道罵這些善後的人對不對，自己只是告訴他「要明白一些東西」。