警方查獲劉嫌自東南亞走私依托咪酯粉末1000多公克。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方訊後將6嫌依違反藥事法及毒品等罪嫌移送法辦。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局智慧財產權偵查大隊日前接獲情資，有犯罪集團以「爺叔煙彈王」為品牌，在臉書、IG等網路社群平台大肆宣傳、販賣依托咪酯煙彈，甚至自創商標非法行銷，立即與財政部關務署台北關、航警局、台中市第六分局、新北市少年警察隊及新店分局共組專案小組，報請台北地檢署檢察官林婉儀指揮偵辦。

專案小組調查發現，該集團企圖利用國際快捷郵包，將依托咪酯煙彈販賣寄至美國、加拿大，6月於關口截獲兩個裝有492顆喪屍煙彈的包裹，並鎖定「爺叔煙彈王」集團位於台中地區的煙彈分裝據點，7月3日執行搜索，查獲依托咪酯煙彈分裝場1座，現場查扣依托咪酯粉末及煙油半成品、丙二醇、甘油、香精、調劑器具、商標打印機、包裝袋及大批電子煙主機等贓證物。

警方調查，34歲劉姓男子從今年4月起，從東南亞以毒郵包方式走私依托咪酯來台，專案小組7月19日成功攔截一批從境外空運回台的包裹，內藏淨重超過1000公克的依托咪酯粉末，蒐證完備後本月6日至新北、宜蘭地區展開緝捕行動，逮捕20歲高姓收貨人、19歲林姓轉手者及49歲簡姓最終貨主，成功瓦解該走私集團網絡。

警方表示，依托咪酯是一種強效麻醉劑，經非法添加至電子煙油，製成俗稱「喪屍煙彈」的違禁品。這些煙彈因其強烈的鎮靜作用，吸食後恐導致嚴重的神經抑制、昏迷，甚至生命危險，並曾造成嚴重的致命車禍。行政院已在本月5日正式公告將依托咪酯列為三級毒品，以有效防制遭非法濫用。

警方指出，這兩波查緝行動共查獲6名犯嫌，查扣依托咪酯煙彈616顆、依托咪酯粉末1314公克及大量製造器具材料，約可製成1萬5000顆喪屍煙彈，市值估計超過3000萬元。全案訊後，依違反藥事法及毒品等罪嫌移送法辦。