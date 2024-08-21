電影《角頭》近日推出續集《角頭－大橋頭》，上映至今獲得不少好評；雖然主演「Michael哥」的王陽明連日來爆出不小爭議，但票房仍持續飆升，首周末全台票房突破5458萬，空降全台周末票房冠軍。21日劇組舉辦媒體餐敘，提到先前孫鵬的票房公約，也透露日前孫安佐上節目被打的私下內幕。

孫鵬先前曾公開放話，若《角頭－大橋頭》票房突破2億，就帶著兒子孫安佐「遊街示眾」。怎料，沒多久就爆出孫安佐在真人秀《拳願之星》與「台中燒打雞」韓森發生衝突，遭到對方打巴掌一事。對此，與孫鵬私交極好的製片張威縯（宏哥）透露，主辦單位私下有向孫鵬和狄鶯道歉。

孫鵬放話電影破2億帶兒子遊街示眾。（圖／中時資料照）

而張威縯也透露，先前有跟雙方聊過此事，韓森會先跟夫妻倆道歉，但約戰格鬥可能暫時不會成行，他建議：「孫安佐是不是要先訓練一下？再怎麼樣也是自己人。」所謂的自己人，原來是因為韓森在電影《角頭－大橋頭》中，也有軋上一角，之前還參加角頭GATAO唱演會。至於孫鵬對兒子被打一事的真實反應，他坦言：「其實沒有到很氣。」

製片張威縯兩邊斡旋「都是自己人」。（圖／曼尼娛樂提供）

事實上，孫安佐與韓森自新聞爆發後掀起不小話題，20日孫安佐的經紀人更為此拍影片發聲，其中韓森說道「孫安佐無法自己清理排泄物」，讓孫鵬與狄鶯因此震怒。整起事件延燒，2位家長要求韓森在3天內給出交代；如今，張威縯出面表示對方會向夫妻倆道歉，期望事件能因此而平息。