斥資逾3億元宜蘭「冬山梅園生命紀念館二期興建工程」，冬山鄉公所為讓重大工程招標順利，並展現採購資訊公開透明及拒絕外部干擾，今（21日）成立機關採購廉政平台。（冬山鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

斥資逾3億元宜蘭「冬山梅園生命紀念館二期興建工程」，冬山鄉公所為讓重大工程招標順利，並展現採購資訊公開透明及拒絕外部干擾，今（21日）成立機關採購廉政平台，邀集專業領域及相關司法機關協助。鄉長林峻輔表示，期望紀念館二期工程年底能動工，2026年能完工啟用，打造優質的納骨空間及公園化公墓。

公所表示，此項重大民生建設將肩負傳統殯葬轉型功能，並與居民生活、生態環保息息相關，遂邀集宜蘭地檢署、宜蘭縣調查站等司法機關協助，成立機關採購廉政平台，將秉持「跨域合作」、「行政透明」、「公私協力」、「全民監督」等原則推動該案；此外還訂定短程、中程與長程目標，使工程能如期順利完工。

林峻輔指出，目前冬山梅園生命紀念館僅剩兩成的納骨設施，公所積極在旁邊興建二期納骨塔，目前已經完成細部設計，期望今年底能夠動工興建，預計投入3億元經費，規畫3層樓建築，配置近5萬個納骨位，並且施作十米寬的聯外道路，期望最快在2026年完工啟用。

政風處長林六山表示，廉政平台以預防性思維出發，初期階段於採購案辦理招商說明及招標文件研擬時導入廉政治理，由採購文件審查小組分析潛存風險弊端態樣，預先提出具體可行因應策略及解決方案；再由機關官網建置「廉政平台專區」公開相關工程進度，發揮全民督工力量以提升工程施作品質。

林峻輔表示，冬山梅園生命紀念館二期興建工程計畫總經費超過3億元，採購廉政平台的成立除能建立公開透明採購環境，協助推動鄉內民生重大工程順利進行外，同時亦能發揮公民社會外部監督功能、推動行政流程透明化、提升工程品質，打造廉能善治政府，實現幸福冬山願景，型塑公共治理優良典範。