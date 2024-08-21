由「輕熟女組」阿喜（林育品）、愛雅對戰「戶外運動咖」粿粿、胡祖葳的新一季三立《小姐姐去哪兒》，將深入探索台中的各種新奇美食和隱藏景點。已婚的愛雅，因為和小鮮肉有「親密接觸」，她忍不住先跟老公道歉；同樣身為人妻的粿粿，則公器私用的先幫家人來踩點，打算把所有行程都收藏進口袋名單內，未來要帶老公、女兒和婆婆再來台中旅遊。

2組人馬每集都上演著極致對決戲碼，有冰與火冷熱之戰、新潮與復古的衝撞、還有道地與創新的創意，在大家都能信手捻來的台中美食、美景中，再次端出令人意想不到的打卡景點和新奇料理。

阿喜（左）、愛雅自封「冰山美人」。（三立提供）

阿喜和愛雅自稱「冰山美人」，卻在節目中忍不住敗在美味又可口的特色冰品上，難以保持冷峻形象而忍不住笑意；而粿粿和胡祖葳則是展現出運動甜心的樣貌，又是爬山賞景、又是享受溫泉泡美人湯，用活力四射的表現將台中的自然之美一一呈現。

此外，節目中還將帶觀眾走訪更多台中的隱藏秘境與創新美食。不但有挑戰烤乳豬、學傳統漆藝，也陸續發掘出更多不為人知的打卡景點，每一集都為觀眾提供了台中全新的吃喝玩樂體驗。《小姐姐去哪兒》每周日上午11點30分在三立都會台播出。