全聯We Sweet芋見幸福千層，每盒95元。（全聯提供）

全聯美味堂芋粿巧，每盒59元。（全聯提供）

全聯芋頭季今年8月23日正式登場，今年全聯派出自有品牌We Sweet，和「芋の專門家清原Taro Yuan」強強聯手，打造4款聯名新甜點：「芋頭蒸果子」、「芋見重乳酪」、「芋頭涼糕」、「芋頭奶蓋布蕾」，使用清原芋頭丁入餡，8月23日至9月19日特價55至139元。

不只甜點，READ BREAD閱讀麵包也和清原Taro Yuan推出「芋泥餐包」、「芋泥肉鬆華爾滋」2款聯名新麵包，用銅板價35、39元就能嘗鮮。同場加映美味堂新品「芋粿巧」，將傳統美食製成擲筊造型，美味又能保平安大吉大利，全聯芋頭季從早餐、下午茶到甜點，全面滿足「芋」望，預期本檔甜點整體業績可望成長1成。

據全聯資料統計，去年同期芋頭季檔期銷售超過62萬份商品，熱銷前5名包括芋泥肉鬆拿破崙捲、芋頭涼果子、芋泥冰心捲蛋糕、芋泥被窩捲、芋頭大福，以捲類蛋糕和Q軟口感的涼果子、大福格外受到消費者青睞，其中，充滿蛋香的芋泥被窩捲，去年甫推出就衝上人氣熱銷排行榜，可見新品具吸睛力，吸引大眾嘗鮮，因此今年芋頭季乘勝追擊推新品，由全聯甜點專家We Sweet與「芋の專門家清原Taro Yuan」，各擅勝場的雙專家結合所長，用心打造的4款聯名甜點，勢必讓人全想打包。