桃園龍潭高級社區大門外因地主與建商糾紛，竟蓋石墩擋住社區大門出入口。(民眾提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市龍潭區某高級社區大門外近期出現巨大石墩，阻擋居民出入，起因為地主與建商之間的民事官司糾紛，最後地主勝訴，竟以石墩擋住社區大門口，經里長協調下，地主才同意打掉部分石墩，好讓居民出入可以通行。但住戶憤怒，地主與建商之間的糾紛影響大家出入及災害救災時的安全，相關局處則都回應，該地屬於私人土地，公權力無法介入。

當地富林里長魏榮貴，該社區興建已有10多年，屬於獨棟獨戶的高級社區，住戶有26戶，原本地主與建商是好朋友，後來不知何原因撕破臉，最後還鬧上法院打官司，近期判決地主勝訴後社區大門口才出現石墩擋路，因為官司是地主勝訴，要在自己的土地上弄出石墩也不能置喙，他一直在協調此事，後來地主才退讓打掉部分石墩，現在住戶車輛可以進出通行。

住戶則不滿，質疑這塊地的買賣過程是否出問題，如今出入只剩下一個缺口可以通行，也擔憂萬一社區發生災害，救護救援車輛也不方便進出，向市府單位求助也無門，不知如何是好。

桃園市養工處表示，該土地為私人所有，地主要做任何處置公權力無法介入；桃市消防局則說，如果需要救災，會想辦法繞道進行救援。