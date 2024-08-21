分析師指出，若美國最新的就業數字在100萬左右，也就是比先前預估值要少的話，股市可能會跟著反應，因為市場又會擔心，美國經濟恐怕會步入衰退階段。

日圓的走勢跟日股相比是截然不同，兌一美元匯價繼前個交易日一度貶至147.34之後，目前在亞洲匯市交易中，在144.94至146.24之間游走。因此，汽車族群較為弱勢，日產跌1.43%，本田也跌1.01%。

至於晶片類股受到美國同業走跌的影響，東京威力科創跌1.43%，愛德萬測試大跌1.95%左右。日本海運業者中，商船三井逆勢漲0.94%，日本郵船翻紅也漲0.67%，但川崎汽船跌0.38%。

日本財務省指出，繼6月年增5.4%之後，在疲弱日圓推動下，7月出口金額年增10.3%，雖連續第8個月都在成長，但低於市場預估的11.4%。但是，就整體出貨量來說，7月卻年減5.2%，已是連續6個月走下坡。