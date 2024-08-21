韓國央行表示，當地7月PPI（生產者物價指數）月增率為0.3%，年增率則達2.6%，較5月2.5%要高出一點。其中，農產品售價月增1.6%，工業用品也月增0.3%。由於水果和石油產品價格大漲，韓國7月通膨增加，但已連續4個月都在3%以下。

美媒統計，2024年前7個月期間，韓國的現代汽車以及起亞，加上豪車品牌Genesis所生產的電動車，在美國市占率達10%，不僅攀升到第2名，且超越美國福特7.4%以及通用6.3%。第1名特斯拉，以49.7%遙遙領先。

不過，現代汽車股價下跌1.37%，起亞也跌0.39%。另外，三星電子跌0.76%，SK海力士更是重挫3.56%。相反地，日前走跌的電池類股卻大漲，例如，LG Energy Solution飆升6.06%，三星SDI也暴漲5.63%。

韓元兌一美元在1336.6價位附近，韓元貶值3.4元。