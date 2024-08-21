受此消息打擊，周三京東在香港掛牌的股票重挫9%，收在102.10港元，盤中一度下跌逾10%。其在美掛牌股票於美股周二盤後下跌10%，至25.50美元。

根據LSEG，沃爾瑪持有京東5.19%股份，是京東最大的股東。消息人士表示，沃爾瑪釋出的股份已全數獲得認購，以價格區間最高值估算套現約37.4億美元。

根據路透社取得的文件，沃爾瑪以24.85～25.85美元發行1.445億股京東ADR，由摩根士丹利負責承銷。該發行價格較周二收盤價28.19美元折價多達11.8%。

在退出京東後，沃爾瑪擬加倍投入自家在中國設立的倉儲式零售業務—「山姆會員商店」（Sam's Club）。

路透報導，沃爾瑪出清京東持股突顯出一個事實，因為價格割喉戰與消費者需求疲弱導致利潤砍到見骨，曾經是投資圈寵兒的中國電商產業已經失去吸引力。

與2021年初創下的高點相比，京東股價已經下跌約70%，而與2016年沃爾瑪成為大股東時相比，京東股價幾乎打回原形。

兩家公司在聲明中強調日後將維持商業合作關係。