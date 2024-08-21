台中市長盧秀燕表示，赴美前已經與聖地牙哥市長約好，且當時颱風已經離開，必須堅守城市誠信才二度赴美。（林欣儀攝）

台中市議會今天進行市長盧秀燕訪美及凱米颱風災情專案報告，藍、綠議員展開攻防，民進黨議員陳俞融、陳雅惠、陳淑華及林德宇等質疑盧「二進二出」，置災後復健不顧，到底是演戲還是心繫市民？國民黨議員陳政顯、林昊佑等人則肯定市長拼外交成效，並鼓勵盧以後多多出訪。

盧秀燕上月訪美10天，卻因巧遇凱米颱風而兩度往返美台，引發議論。陳俞融指出，盧秀燕訪美前就知道颱風要來，卻在臉書說「台中沒有安全疑慮」，當天依行程出訪，之後旋風式返台坐鎮指揮中心，颱風離開後又二度赴美，但當時災後重建未明朗，到底是在演戲還是真的心繫市民。

陳俞融拿出和平區垃圾堆積成山的照片說，颱風後大雪山社區停電6天，且出現垃圾山，垃圾水恐流至德基水庫，卻不見市府處理；她抨擊市長未盡到帶領市民善用的工作，只把災後重建的爛攤子丟給基層，根本是為了政治大位鋪路。

陳淑華則痛批盧秀燕訪美的決策過程令人質疑，才會抵達美國後又立即返台，甚至要消防局長及副市長去接機，根本是搞「大官出巡」，而非心繫市民。林德宇則說，他支持市長出訪做城市外交，但不應藉由城市外交拼個人的政治聲量，且盧訪美前就知道颱風要來，事後趕回來且又二度赴美，大可不必。

盧秀燕則說，身為市長要做市民的後盾，因此遇到颱風要趕回來，至於颱風後又再度赴美，則是因為已經與聖地牙哥市長約好，且當時颱風已經離開，必須堅守城市誠信；至於消防局長到機場接機，則是為了趁搭車時掌握颱風情況。

林昊佑、陳政顯等人則說，外交是市政的延伸，希望市長以後多多出訪，且前市長林佳龍任內還出訪過12次；盧秀燕出訪雖遇到颱風攪局，但她的因應作為大家都看在眼裡，二進二出台灣與美國，既堅守對國際友人的誠信也兼顧防災。