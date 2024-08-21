foodomo喝星巴克可享買一送一。（示意圖／shutterstock）

超商咖啡是許多上班族每日工作前的精神支柱，業者限時推一系列好康，讓民眾充電也能省點小錢，像是7-11推出特大杯美式買10送8等組合，全家則有大杯拿鐵第二杯10元等優惠。

夏日是飲品銷售旺季，7-11搶攻商機，OPENPOINT行動隨時取於21日至31日在App推出特大杯美式買10送8，等同5.6折，以及西西里檸檬咖啡／香橙果纖氣泡咖啡8杯470元、厚乳拿鐵8杯330元、卡布其諾8杯300元、一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元。

全家門店推出大杯拿鐵第2杯10元、特大杯冰寒天甘蔗檸檬第2杯10元、特大杯冰凍凍好喝奶茶第2杯10元。萊爾富則推為期5日特價活動，像是立頓焙茶歐蕾第2件10元等、冰泰式奶茶特色49元。

OK超商的OKCAFE與海尼根推「零酒精蜂蜜特調」，特調價60元，9月11日前買海尼根0.0聯名飲品可抽該牌獨家贈品，包括輕巧摺疊收納箱、冰壩杯、OK CAFE隨行杯2.0。

星巴克9月6日前推每週三至五，指定特大杯飲品買一送一，包括特大杯美式、特大杯紅茶那堤、特大杯那堤，福饕會員再享自取7折或外送免運。