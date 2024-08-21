中市61歲陳姓婦人在網路認識1名「泰國師父」，宣稱透過生辰八字可預知彩券中獎號碼，師父日前向陳婦報喜訊，幫她買的彩券中了頭獎640萬元，但領彩金要先交「律師公證費」；陳婦喜獲橫財，直奔郵局臨櫃匯款，行員發現有異通報員警，及時阻詐保住她的養老金，否則，婦人還沒求到財，荷包就先大失血。

烏日派出所所長高銘顯表示，日前接獲郵局通報，有民眾要匯款到通報異常帳戶，疑遭詐騙，員警緊急到場了解。陳婦神情緊張向警方表示，要匯款給侄子，但經行員查出帳戶遭通報異常，她才透露實情。

陳婦指出，她一個月前在網路認識1名「泰國師父」，師父可協助施棺做功德、開運解厄，並以她的生辰八字求出一組財字號碼，事先交代在台信眾代購「今彩539」彩劵。事後，師父告知她中了頭獎640萬，但必須匯「律師公證費」2萬3千元至外匯商帳戶，才能領取彩金。

陳婦說，師父特別提醒，若遇銀行人員詢問匯款用途，就回覆「借款給侄子」，切勿提到彩券中頭獎，否則施棺工作還沒處理好，恐玷汙財運。

經員警勸說，陳婦才恍然大悟，沒想到、她深信不疑的師父竟是詐騙集團，感謝行員及員警即時協助，保住她的老養金。

烏日警分局表示，要慎防詐團假宗教之名、行詐欺之實，若提及購買彩券，甚至提供中獎彩券翻拍照片，再要求支付各種款項，是詐騙常用陷阱。如遇可疑詐騙訊息，應撥打165專線查證、洽詢，否則開運不成，反成為詐騙集團的財神爺。