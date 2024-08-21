金曲歌王羅時豐與侄子張敏慎徹底拆夥，甚至遭到《鏡週刊》報導羅時豐因為寵溺小兒子，對於其闖禍選擇消錢消災，而羅時豐老婆也對員工有情緒勒索，甚至將年終砍半、自行找業務窗口讓侄子背鍋等，針對一連串的爆料，羅時豐老婆張若盈稍早也發聲了。

羅時豐與侄子張敏慎無預警分道揚鑣後，原本YT頻道也將影片全數下架，對於2人間拆夥內幕傳言甚多，《鏡週刊》今(21日)報導，羅時豐和老婆對員工情緒勒索，而羅時豐老婆張若盈向來低調，很少對於新聞事件做回應，稍早也罕見以簡訊回覆。

羅時豐與侄子張敏慎無預警分道揚鑣、傳言不斷，羅時豐老婆張若盈低調回應。(環星提供)

張若盈簡訊全文如下：

針對近日媒體刊載的報導，羅時豐與團隊再次向貴台說明，對於這些年團隊中所有人的付出，點滴在心頭，亦銘感在心。也盼望能以智慧與事實取代流言臆測，讓美好永存。謝謝媒體朋友與各界先進的關心，感心感謝。

至於雙方鬧翻是否真與羅時豐兒子有關？侄子張敏慎指出自己忙於拍攝工作，且有簽保密條款，不方便多說什麼，畢竟大家都是一家人，足以顯見雙方並未完全交惡。