日本公開賽》力退大陸陸光祖 周天成晉級16強 16:572024/08/21 中時 陳筱琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周天成晉級超級750系列日本羽球公開賽男單16強。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界羽聯BWF超級750系列日本羽球公開賽，寶島一哥周天成21日下午迎戰中國大陸陸光祖，周天成第2局錯過3個賽末點，所幸及時回穩打出一記漂亮的跳殺攻擊得分，最終21比16、21比17直落二取勝，收下雙方生涯在BWF賽事交手的第6勝（2敗）。 巴黎奧運》桌球混雙林昀儒、陳思羽返台 粉絲熱情接機 日本公開賽》不到半小時 戴資穎首輪直落二晉級 「麟洋配」奪金激勵！基隆高中羽球中心建設進度揭密 #羽球 #日本羽球公開賽 #周天成 #陸光祖 【超越時尚·藝術】 2024巴黎奧運點我搶先看 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本公開賽》直落二擊退前世錦賽金牌 王子維晉級16強 09:182024/08/21 體育 何冰嬌羽球摘銀秒退役！自爆「喜歡棒球、籃球」原因曝光 12:592024/08/14 體育 日本公開賽》「麟榤配」首戰告捷！李洋竟發文嗆聲 1.5萬人笑翻 13:522024/08/20 體育 羽球》牧德盃17日紅館登場 李洋奧運連霸後首次公開活動 16:272024/08/12 體育 羽球》安洗瑩嗆退出國家隊 韓媒爆內幕：幫忙洗衣打掃7年 12:152024/08/15 體育 《通網股》奧運落幕 中華電MOD、Hami Video雙平台報喜 08:482024/08/14 財經 李洋、小天學長林右昌率立委黨工「站路口」歡迎奧運英雄 16:192024/08/16 政治 日本公開賽》小戴本站無緣再戰伊瑟儂 王齊麟、邱相榤首輪改打日本第1男雙 19:492024/08/19 體育 王齊麟喊李洋「心肝寶貝」放閃！他傻眼嫌肉麻：太E了啦 00:072024/08/16 娛樂 中職》李洋持「超巨」羽球拍為獅隊開球 不忘喊話大寶貝 20:152024/08/21 體育 日本公開賽》王齊麟、邱相榤國際賽亮相 首輪直落二解決日本第1男雙 12:582024/08/20 體育 巴黎奧運》「麟洋路」別名受寵若驚 李洋說出心裡話 18:552024/08/18 體育 王昶塞納河畔甜唱〈告白氣球〉 一開口網全傻眼：請好好打球 10:002024/08/11 娛樂 巴黎奧運》中華英雄表現亮眼 台灣運彩賽事銷售超過14億 16:532024/08/12 體育 王齊麟奪金狂放閃掀反感 女友陳詩媛突關Threads避風頭 23:342024/08/15 娛樂 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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