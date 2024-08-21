世界羽聯BWF超級750系列日本羽球公開賽，寶島一哥周天成21日下午迎戰中國大陸陸光祖，周天成第2局錯過3個賽末點，所幸及時回穩打出一記漂亮的跳殺攻擊得分，最終21比16、21比17直落二取勝，收下雙方生涯在BWF賽事交手的第6勝（2敗）。

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