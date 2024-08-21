上銀集團旗下上銀科技與大銀微系統兩公司訂單均回升，整合資源，攜手參加21日登場的台灣機器人與智慧自動化化，搶攻半導體產業訂單。

上銀科技董事長卓文恒表示，上銀滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件訂單從去年11月緩步回溫，目前滾珠螺桿在手訂單能見度2.5～3個月，線性滑軌在手訂單2-2.5個月，整體平均在手訂單2.5～3個月。下半年可望維持第二季水準，全年營運目標是營收要比去年成長。

大銀微系統執行副總經理游凱勝指出，大銀目前精密運動及控制元件訂單能見度從1.5個月延長為2個月，半導體高階精密定位平台及半導體訂單能見度顯著增加，訂單能見度從3～6個月延長為3～8個月，最長訂單能見度達8個月，設備製造商開始與大銀洽談2025年訂單。大銀今年營運可望一季比一季好，第三季比第二季好，第四季又比第三季好，今年營收及獲利期望優於去年。

上銀集團指出，智慧自動化、AI人工智慧、半導體、缺工高齡化及ESG淨零碳排等趨勢，為各產業帶來影響，也帶來創新的挑戰。上銀科技與大銀微系統持續研發創新，以精密的關鍵元件為核心技術，並以機電整合的優勢，為客戶提供高精密高品質的智能化綠色解決方案，助力客戶提升競爭力。上銀與大銀的產品應用廣泛，客戶群涵蓋了全球各產業的重要領導廠商，尤其半導體產業更是HIWIN上銀及大銀最主力的客戶群之一。

上銀集團表示，上銀集團產品精密零組件從螺桿、線軌、機器人模組、特殊軸承、減速機，至大銀的高精度奈米級平台、各式直驅馬達以及真空用專用馬達等，早已是世界前三大半導體設備廠及精密檢測、自動化所需的最佳合作夥伴。

上銀集團強調，上銀集團這次展出的工業機器人、焊接機器人、直角座標機器人，可為各產業及客戶提供自動化解決方案。晶圓移載系統EFEM，還可結合大銀的高精密奈米級平台(Stage)以＋-2奈米的伺服穩定度，在晶圓封裝、檢測…等關鍵製程為客戶提供整體解決方案(Total Solution)。

上銀集團指出，上銀集團關鍵零組件在這些機器人的傳動需求，發揮了關鍵作用，無論是救援用機器狗、農場機器人，醫療機器人，還是其他專業領域的服務型機器人，HIWIN的關鍵零組件技術均大幅提升了這些機器人的運動精度和控制穩定性，加速各個應用領域中的自動化普及和發展。

上銀集團表示，上銀集團擁有自製關鍵零組件的核心能力，並有與大銀機電整合的優勢，可以靈活客製，提供整體解決方案應變多變的市場需求，為客戶提升競爭力，經過多年的努力，與台灣及世界各主要客戶合作，從售前服務design in，提供具有優勢和附加價值產品及服務。

上銀集團指稱，上銀集團今年參加台灣機器人與智慧自動化展，展區以綠意盎然的森林為主題，結合多元的自動化展機與關鍵零組件、機電整合產品，展示上銀集團因應未來趨勢在各產業中的完整解決方案，以及對環境保護的承諾，象徵著科技與自然和諧共生的理念。展示內容包括關鍵零組件及次系統、系統的研發與製造，從零組件到產品智動化應用，呈現HIWIN在自動化及智慧製造領域應用於多元產業的技術能量。

上銀集團表示，上銀集團秉持「智慧製造最佳夥伴」的理念，藉由整合Total Solution方案和全球即時服務的差異化優勢，為客戶帶來更高的附加價值。