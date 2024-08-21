為歡慶台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在奧運2度奪金，悠遊卡公司21日宣布，獨家發行「麟洋金牌連霸悠遊卡」套組，每套2張、售價420元，自8月22日上午11時起至8月25日晚間11時59分止，於通路7-ELEVEN、全家及博客來品牌旗艦館同步開放限時不限量預購。
麟洋配於今年巴黎奧運再次奪下金牌，成為史上首對在奧運2連霸的羽球黃金組合，為記錄全民振奮的瞬間，悠遊卡公司獨家取得王齊麟、李洋的授權，發行「麟洋金牌連霸悠遊卡」套組，內含2張悠遊卡，以奧運賽場的法式浪漫紫為主色調，並印製麟洋配在巴黎奧運賽場上的圖像及親筆簽名，封面設計則為奪金榮耀的金色及麟洋配持球拍的合影等。
悠遊卡公司指出，「麟洋金牌連霸悠遊卡」自8月22日上午11時起至8月25日晚間11時59分止，限時不限量開放預購，民眾可在7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店FamiPort機台及博客來悠遊卡旗艦館線上電商平台販售，全套共2張，每套售價420元。
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