巴黎奧運後，台灣之光將再登巴黎。國立台灣工藝研究發展中心（工藝中心）今年將以「TAIWAN CRAFTS ＆ DESIGN（台灣工藝設計）」國家品牌展館形式，參與法國巴黎時尚家居設計展（Maison ＆ Objet），共有10組品牌將帶著具台灣文化風土元素、亦有跨媒材呼應生活實用的多元性創作，登上設計之都。

工藝中心主任陳殿禮表示，2024法國巴黎時尚家居設計展為全球家具家飾產業的指標性展會，今年度秋季展以TERRA COSMOS（宇宙大地）為展覽主題，由天體星際所代表的原始礦物，延伸探討材料設計與融合自然和諧的家居領域。為響應大會展覽主題公開徵選台灣工藝品牌，包含構樹樹皮、大理石、木、竹、藤、陶等工藝類別。

今年度參展的10組工藝品牌風格多元，可看到台灣工藝突破技術、材料及美學的傳統框架，呈現兼具設計美感及實用性的工藝風貌。「黑色雋永」擅長使用具台灣文化特色的自然資源，以樹皮、竹籐等纖維進行立體塑型並應用於生活物件設計；「eshen ceramics」以未上釉的陶製燈具為主軸，追求岩石般的原始色澤，將土的樸質和光的明亮完美結合。

開發台灣第一支竹製牙刷及其他竹製日用品的「元泰竹藝社」，推廣循環經濟，重新定位竹子為環保媒材；「木想傢」號召花蓮在地青年，以溫潤的曲線與多種樹種及藤纖維等，創造充滿工藝精神的作品；「蘇府柳銀」將傳統銀帽金工技法應用於飾品，結合傳統金工與時尚、生活，創造符合現代審美的金工飾品；「二拾家居」運用在地文化元素製造家具家飾，將永續議題融入產品。

「奇鈺家居」則以台灣自產的大理石創作居家飾品，展示大理石柔軟且多變的樣貌；「大地工作坊」專注於藍染、植物染等多種傳統染色技術，並結合現代設計運用；「木趣設計」著重木製產品的開發與推廣，透過動物造型傳達無國界的設計語言，提醒人們關注本土保育動物和環境永續的重要性；「Tomood土與木之間」則選用國產材，手工打造簡約的家具及器物。