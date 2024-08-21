墾丁近年來遊客量如雪崩般下降，有當地業者稱，今年暑假旅宿業訂房率約剩5成。過去就有不少網友表示，去墾丁不如去日本沖繩，日本研究機構近期就發出報告，到沖繩旅遊的外國觀光客中有41.8%是台灣人，2023年度台灣旅客人次更是高達52萬8500人。

日本研究機構《琉銀綜合研究所》發出的最新報告指出，台灣人已經是前往該地占比最高的外國旅客，2023年度占41.8%，相較於2018年的30.8%，有顯著增加。

該報告還提到，台灣旅客在2019年去沖繩旅遊，平均住3.3晚；到了2023年，提升到每次旅遊時間平均住4.7晚，可見台旅客對沖繩旅遊有更多計畫性安排。同時報告中還指出，台灣旅客的購買欲望很高，但未來也相當看好參加琉球舞蹈、觀賞體育賽事等「體驗式消費」。

報告中強調，台灣到沖繩飛行時間約90分鐘左右，是非常適合台灣家庭安心旅遊的地方，且沖繩同樣是日本國內名列前茅的度假勝地，氛圍相較日本其他地區，對台灣人更為友善，當前應該利用數據掌握台灣人的旅遊趨勢，並依此制定相關旅遊政策。