中台主要業務項目包含事業廢棄物焚化發電綜合處理、處理含汞廢棄物和熱裂解回收貴金屬，以及處理電子廢棄物印刷電路板回收銅，透過上述技術及綠色能源解決方案，將廢棄物轉化為有用的資源，減少對環境負面影響。

中台擁有環境工程專業營造業證照及三個廠的甲級廢棄物處理許可證照。中台位於桃園觀音的一廠綜合處理中心為全台最大單一民營焚化設施，目前擬延伸設置廢棄物燃料化、飛灰資源化及煙道氣碳捕捉再利用等淨零轉型製程，接軌國際邁向淨零排放目標，目前已於2024年5月底開始動工，預定2025年下半年開始進行系統的試運轉作業，可望收受更多待處理廢棄物料源，提升中台市場地位及占有率。

中台在焚化處理設施上設置空污防制系統，並裝設固定污染源空氣污染物連續自動監測設施(CEMS)，24小時監測煙囪污染物排放狀況，並即時與環保局連線傳送數據。目前環境部已於2023年舉辦焚化處理廠需裝設CEMS說明會，預計2024年底公告實施，將對焚化處理市場造成巨大衝擊，並有利於已裝設CEMS焚化廠業務。