韓國政府21日表示，日本福島核電廠核處理水排海已滿1年，在此期間未發生任何核輻射超標事件。海洋水產部的統計也顯示，大型連鎖超市內的水產銷售額相較排海前並無顯著變化。

國務調整室國務第一次長金鐘文指出，自去年8月24日日本首次開始排海以來，韓國政府共進行近5萬次核輻射檢測，結果均顯示輻射值處於安全範圍內。

日本啟動污水排放以來，至今已經完成7輪正常排放，目前正在進行第8輪排放。東京電力自去年8月24日至今年7月，共將約5.5萬噸核處理水排入核電廠前海域，第8輪排放則預計在本月7日至25日期間進行，排放量約為7800噸。

除了核輻射檢測結果外，韓國國內的水產消費情況也未受日本排海事件的明顯影響。韓國海洋水產部（簡稱海水部）於同日公布的統計顯示，三大連鎖超市的水產銷售額相較於排海前並無顯著變化。數據表明，去年8月至今年7月間，易買得、樂天瑪特、Homeplus三大連鎖超市的水產品銷售額除今年1月外均高於往年平均水準。

隨著消費者對日本海鮮的警惕逐漸減弱，其進口量亦有所上升。海水部的數據顯示，今年上半年，韓國從日本進口的水產總量達1.8萬噸，較去年同期增加13.3％，創下自2017年以來的同期最高增幅。

海水部相關人士表示，日本福島核電站污水排海至今未對國內水產品消費造成明顯衝擊，並強調政府將繼續密切監測相關情況，確保公眾安心食用海鮮。不過，部分專家認為，政府目前採用的隨機抽樣檢測方式存在不足，應進一步加強對放射性物質的追蹤監測，以確保長期安全。