隨著全球電動車（EV）市場的快速成長，充電樁的增設也帶動全球對鋰的需求持續攀升，因此如何有效管理廢棄的鋰電池，並提高電池回收率與永續性是當前必須面對的挑戰。近日，美國德州萊斯大學的研究人員開發了2種創新的回收方式，有望提高鋰電池的回收效率。

電動車發展帶動「鋰」金屬需求大增，未來全球恐會面臨「缺鋰」問題。Pulickel Ajayan教授與研究團隊，使用微波輻射和可生物降解的溶劑，在短短30秒內回收廢棄鋰離子電池中高達50%的鋰，成為產業一大突破。

創新微波輻射提取鋰的好處在於，他們選擇使用低共熔溶劑 (DES)、氯化膽鹼和乙二醇混合物，當電池廢料浸入這些溶劑後，並使用微波輻射時，鋰會被選擇性地提取，不會受到其他金屬的汙染，並且相比傳統析出法需要12小時才能達到87%的鋰回收率，微波輻射技術只需15分鐘即可達到相同的效果。

而另一項重大突破，則是利用磁性來分離、純化廢電池材料。這項技術被稱為「無溶劑閃蒸焦耳加熱（FJH）」，能夠在分離後降低金屬雜質，並且保留98%的材料結構及功能。該方法可保持電池結構的整體價值，不論在環境或是經濟方面，皆有顯著影響。

根據統計，2023年全球鋰離子電池市場價值超過650億美元，預計未來8年將成長23%以上。由於電動車市場還在不斷成長中，未來全球可能都會面臨鋰供應量不足的問題，而以上2種創新回收法，能夠提高電池回收的效率，並且減少對新材料的需求性，最大幅度地減少電池對環境造成的負面影響，可說是一舉數得！