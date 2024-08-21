台灣男神許光漢憑藉戲劇《想見你》紅遍全亞洲，就連海外粉絲都特地來台灣朝聖打卡，一睹男神風采，而經紀公司也證實，現年33歲的他已經入伍當兵，正履行國家義務中，明年才會回歸。為此，PTT網友們一面倒狂讚，「反觀某些裝病逃兵的。」

今（21日）早，有PTT網友得知許光漢低調入伍的消息後相當震驚，發文直呼：「33歲的國際巨星許光漢居然還沒服過兵役？79年次、1990年的他，想見你爆紅時已經29了，照理說他早該服完兵役了。」十分納悶許光漢為何現在才要去當兵？

結果底下鄉民們一面倒給予好評，「至少有當！反觀一堆逃兵替代役的」、「有當就不錯了，一堆沒當的」、「依他目前的地位，竟然沒有躲」、「至少有當啊！沒當閃兵最可恥。」暗指演藝圈內有不少男星沒當兵的例子。

許光漢憑藉《想見你》爆紅全亞洲。（圖／許光漢IG）

但也有人分析指出，「都到韓國發展，不當兵會被Ｘ爆吧」、「他是一般替代役 ，剃了平頭看不太出來」、「現在83年次以前的都是去當替代役」、「一年如果連同以前的軍訓課扣一扣，實際差不多10個月左右。」

據中華民國內政部公告顯示，「82年12月31日以前出生之役男，未經徵集或補行徵集服役者，依兵役法第25條第3項規定，應服替代役，為期1年。」因此，民國79年（1990年）出生的許光漢，按照規定必須服役1年。至於確切退伍日期？經紀公司僅簡短回應：「期待明年回歸。」