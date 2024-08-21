全家在今年2月29日發布重大訊息，說明台灣全家為提升轉投資效益，擬於經濟部投資審議司同意後、重整對中國地區投資架構。21日重訊補充說明，此投資案已獲投審司正式通過，完成後台灣全家將認列新台幣約28億元處分利益，實際金額尚須扣除稅賦等交易成本。

台灣全家原間接持有China CVS (CAYMAN ISLANDS) Holding CORP.（簡稱CCH）18.31％，投資九大城市，將調整為透過新設華東合資公司，名為CHINA EASTERN CVS (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.，持續與日本全家、頂全合作投資上海、蘇州、杭州、無錫等四大城市便利商店經營，截至上半年總店數為2242家，台灣全家於其中持股9％。

全家同時強調，新設華東合資公司(CECH)，未來可展店地區，除目前上海、蘇州、杭州、無錫等四大城市外，尚且包含江蘇省、安徽省、浙江省。其他日本全家目前未區域授權之省份，在評估市場潛力且獲日本全家同意下，未來都有可能是擴大展店的新市場。