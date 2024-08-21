技嘉（2376）集團共同創辦人暨副董事長劉明雄於21日凌晨辭世，享年64歲。技嘉稍早已發布重訊，原由劉明雄代表明維投資股份有限公司出任的法人董事，後續將改派。

技嘉係由劉明雄與四位同學葉培城、柯聰源、 廖德和、馬孟明等人，於1986年共同創辦，以電腦主機板製造及銷售業務起家，集團版圖並從主機板、 顯示卡 、電競螢幕等電子零組件逐步擴大，發展至涵蓋筆記型電腦、 工業電腦、伺服器及數據中心建構等領域。目前集團員工總數已逾7,500人，各事業均由專業經理人掌舵。

技嘉表示，劉明雄戮力經營集團營運， 持續不斷創造優異經營績效，且同時推動品質品牌及企業社會責任的提升，屢獲社會肯定，獲獎無數 。包括「台灣精品獎」，「國家品質獎」，「天下企業公民獎」，「台灣企業永續獎」，「氣候領袖獎」，「「CSR企業社會責任獎」以及「最佳雇主」

劉明雄亦成立技嘉教育基金會以及明維教育基金會 ， 長期投入各項公益事業，回饋社會，包括慈善醫療救助、教育文化獎助，奇‧想設計大賽…等等。技嘉教育基金會熱心公益事蹟亦獲頒教育部社教公益獎。21日技嘉全體員工聞其辭世噩耗，皆感到萬分痛心與不捨。