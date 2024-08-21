為了培育新一代具備創新科技能力的科學人才，桃園市教育局在今年暑假舉辦「高中學生科學實作體驗營」，於21日至22日在中原大學展開。此次營隊邀請了中原大學的四大校級研究中心，包括半導體材料暨先進光學研究中心、量子資訊中心、薄膜技術研究發展中心及智慧製造研究發展中心，共同為學生們提供全方位的科學實作學習經驗。

此次營隊不僅是科技知識的傳授，更是激發學生們對科學的好奇心和主動學習的契機，而活動也吸引了來自桃園市12所高中學校的學生參與，包括武陵高中、中大壢中、桃園高中、內壢高中及陽明高中等50名學生參加。

教育局表示，桃園市在近年來積極推動AI科技與多元創新教育，致力於提供學生們最先進的學習資源；希望透過這些高科技課程與實作活動，激發學生的科學潛能，提升科普閱讀能力與思辨力，培養具備面對未來挑戰的能力，並成為具備科技素養的新世代人才。

此次科學實作體驗營的課程內容豐富多元，從智慧製造中心的實作體驗，到薄膜技術的應用研究，皆以淺顯易懂的方式引導學生們探索科學世界。特別是中原大學量子資訊中心的參與，為學生們帶來了量子科技的前沿知識，讓他們能夠深入了解量子技術在現代科學與產業中的應用，激發他們對未來科技的無限想像。