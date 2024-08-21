男神許光漢今（21日）低調宣布當兵，1990年出生的他，昨（20日）到成功嶺報到，已經正式入伍，預計將服役1年。無預警宣布當兵消息，讓不少南韓影迷感到震驚。入伍首日狀況曝光，21天新訓須完成3項任務。

經紀公司稍早也證實許光漢正在服役中，預計明年回歸，入伍消息傳到南韓後，隨即引發討論，由於南韓男性最晚要在足歲28歲去當兵，但許光漢今年10月底即將滿34歲，也難怪粉絲感到詫異，紛紛哀號表示「我還以為他已經當過兵了，現在才去啊」、「至少先跟我們說一聲啊嗚嗚」。

入伍時的許光漢在親友陪同下前往成功嶺報到，不只保密到家，甚至頭髮都已經剃得光溜溜，入伍第一天的適應情況還不錯。他將在成功嶺受訓21天，期間需要完成三項任務，包括：初級救護技術員混成式教育訓練(EMT1)、取得志願服務手冊、18發實彈射擊。軍方表示，尊重每位役男的隱私權，會公平對待。

許光漢曾前往韓國宣傳電影，在台日韓都擁有高人氣。（圖／中時資料照）

按台灣兵役法規定，凡是年齡屆19歲之年1月1日起到36歲之年12月31日止之男子，依法都應接受徵兵處理，稱為「役齡男子」，簡稱「役男」。82年次以前役男，常備役或替代役體位，要服一年的替代役，因此79年次的許光漢接下來必須服役一年。

男神許光漢因出演《植劇場》系列走紅，後來又主演《想見你》暴紅，陸續推出韓劇《無路可走：輪盤賭》、主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》人氣居高不下，除了台灣也擄獲不少韓國、日本粉絲，每每現身都會造成轟動、魅力十足，如今突然先低調入伍，經紀公司後腳才公開宣布，也難怪所有粉絲震驚不已。