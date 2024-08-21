美國陸軍正在重組通信營（Signal battalions），以因應科技進並且聚焦網路技術，同時調整作戰計畫的重心，從旅級重新轉回師級作戰。本次重組的最終細節，經多年整合通信領域專業職位後已經敲定，統合成類似台灣的資通電軍。本次重組作業預計會在今年年底敲定，2025年10月前落實。

2023年1月18日，通信部隊在訓練中展示了專業知識，幫助建通信工作，為遠方和廣泛的部隊之間建立通訊。（DVIDS）

據美國《防務新聞》（Defense News）21日報導，負責通訊和網路化作戰的陸軍G6部門副參謀長莫里森中將（John Morrison）在喬治亞州舉行的武裝部隊通信與電子協會TechNet活動中透露了G6部門負責執行部隊的指揮、控制、通信及網路安全（Command, Control, Communications, Cyber Operations and Network）。雖然重組的細節尚在最終審核中，但莫里森表示，這些變更將把資源集中到師級，以應對網路中心的問題，並預計將釋放通信士兵以便在旅級內執行更多的單位層級工作。

2016年10月15日，第335通信司令部，為即將卸任的指揮官肯普 (Christopher R. Kemp) 將軍，發出通信旗語儀式。（DVIDS）

莫里森表示，通信營重組的更新將在未來2到3三個月內與高層領導進行討論，他預計在今年年底前作出正式決定

過去幾十年來，隨著陸軍的部署重點放在旅級，這些旅級的指揮部和支援單位不斷擴張，這意味著旅級單位既要執行戰鬥任務，又要分析下一步的作戰計畫。然而，莫里森指出，資深領導人預計大型作戰行動的速度將快於旅級的分析能力：「我們希望旅級能夠快速移動和戰鬥，」

根據《陸軍時報》（Army Times）先前報導，陸軍在今年2月發表了一份白皮書，宣布了大規模部隊組織架構轉型計畫。陸軍曾試圖將兵力增至50萬，但由於招募不太到兵，所以未來5年內，陸軍將把部隊建制人數縮減至47萬人。預計通過減少職位，來達到這樣低的編制人數目標。

在削減職務的同時，陸軍卻也增設了多達7500個新職位，主要集中在防空和其他高優先度的建制中。早在2019年，新工具就開始改變通信營的形態。陸軍以第35戰區戰術通信旅第50遠征通信營增強部隊（35th Theater Tactical Signal Brigade’s 50th Expeditionary Signal Battalion-Enhanced）為樣板單位，當時該單位增加了新型任務指揮網路。

2021年，陸軍宣布了「統一網路計畫」（unified network plan），以期用戶無論身在何處，都可以使用個人或配發的設備（如智慧型手機、平板電腦或筆記型電腦）登入網路。

莫里森還提到，根據目前的通信分支職位重組計畫，網路通信、通信運營支援、資訊技術和衛星通信等核心功能將合併為一個單一職位，由一名上士來負責，預計在會在2025年10月落實。

今年5月，陸軍參謀長喬治上將（Randy George）宣布了一項旨在簡化和加速戰場通信的計畫。喬治表示，這些變化主要來自通信專家在單位內的實驗結果。喬治指出：「這些旅級指揮官、營級指揮官、軍士長和技術專家將有自主決定我們如何為現代戰場組織最佳結構的權限。」