全氟烷基化合物（PFAS）具致癌風險，環境部2023年委外調查計畫發現，國內37座淨水場檢測值超過美國管制標準，審計部也要求環境部應增訂相關標準。環境部近日預告「飲用水水質標準」增加PFAS規範，但標準卻是美國10倍，若2027年7月1日後仍未符合標準，將開罰最高60萬元罰鍰。

環境部業於2024年3月11日訂定「飲用水水質新興關注項目檢測管理及篩選作業指引」，並於5月24日訂定函頒包括「全氟辛酸（Perfluorooctanoic acid，PFOA）＋全氟辛烷磺酸（Perfluorooctane sulfonic acid，PFOS）為50奈克／公升」、「全氟辛烷磺酸（Perfluorooctane sulfonic acid，PFOS）＋全氟己烷磺酸（Perfluorohexanesulfonic acid，PFHxS）為70奈克／公升」等指引值，做為行政管理指導作業依循。

為因應國際管制趨勢，提高管理強度，導入飲用水水質標準加以強制規範，環境部修正飲用水水質標準，增訂全氟烷基物質（PFAS）水質標準及相關管理規定，淨水處理設備相關單位於2026年起2年半內，強化自主檢測管理；超過最大限值者，應通報並提出「飲用水水質管理計畫」備查；水質管理計畫如需增購設備或工程者，至遲2年內執行完成，未涉工程者，則應於3個月內完成。

環境部指出，2027年7月1日起，將加強抽驗並對不符合飲用水水質「PFAS」標準，則直接裁處，處6萬元以上，60萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期未完成改善，可按日連罰。後續將參考國際管制趨勢，持續滾動檢討修正或加嚴標準，以確保飲用水安全。

環境部水質保護司司長王嶽斌表示，雖然美國標準十分嚴格，但僅要求3年內完成檢測，5年內提出改善措施，並未要求立刻停止使用或開罰，雖然我國標準未如美國嚴格，則比照其精神並比WHO建議值嚴格，2027年上路後也將滾動調整標準。