此次台達展出的虛擬機台開發平台DIATwin融合AI運算與數位虛擬技術，藉由精準快速的模擬可縮短設備開發時間約20%；針對行業應用，智能倉儲物流解決方案結合3D機器視覺與無線充電系統，提高無人搬運設備效率，再導入台達倉儲管理系統，可優化人力配置，節省倉儲物流成本約達30%；全新裸晶高速取放解決方案亦可幫助提升半導體產品良率約達20%，台達也串聯高效智能工控產品導入廠辦的能耗管理，助力製造業數位轉型，實現低碳智造。

劉佳容表示，製造業面臨全球供應鏈重組、碳有價趨勢及能源與人力成本攀升等挑戰，加上AI應用蓬勃發展，此時正是工廠升級綠色智能製造的關鍵時刻，台達積累多年工控應用現場經驗，淬鍊整合多種行業智能解決方案，更積極以AI強化數據分析，實現產線虛實整合，助力尖端精密製程邁向數位與綠色轉型。

台達電虛擬機台開發平台DIATwin透過軟體建構虛擬設備，測試機構設計與製程規畫，以AI輔助產生最佳化參數，節省自動化設備開發時間約20%，並支援全產品設備生命週期，協助降低成本及加速產品上市。台達亦展示與全球AI大廠NVIDIA合作應用Omniverse所開發的創新數位孿生平台，台達數位孿生平台可虛擬連接特定生產線，並從各式不同設備和系統收集、整合並生成合成數據，以快速訓練電腦模型並實現90%的準確度。

台達電也致力提供各式低碳智造產品方案，在2023年出貨的變頻器已累計協助客戶節省約16.76億度電，使用階段避免排放630萬公噸二氧化碳。