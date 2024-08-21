柔道女將連珍羚（右）、射擊選手吳佳穎（左）出席「日常歧視一點都不輕微」衛教記者會。（陳筱琳攝）

結束巴黎奧運行程，中華健兒們也收到許多活動邀約，柔道女將連珍羚和射擊女將吳佳穎21日出席台灣吉立亞醫藥、中華心理衛生協會共同舉辦的「日常歧視一點都不輕微」衛教記者會，兩人也分享經歷過的不同的言語歧視，希望發揮運動員的影響力，讓大家重視這個問題。

連珍羚表示，通常柔道選手會在30歲前退休，自從上屆東京奧運後，也有許多網友用年紀來指導該怎麼進行人生規劃，對於這些「年齡歧視」，連珍羚回應：「我們應該用運動家的精神去化解日常歧視，學會反思自己的同時更尊重彼此。」

至於吳佳穎則是因為甜美外型，常被網友以輕挑語氣說她可以不用靠運動就可以紅，甚至小時候展現出色的運動天賦時，也被老師說是「男人婆」，對於這些關於外型的刻板印象和歧視，她呼籲大家放下對外在形象的關注，多關心選手在運動領域所做的努力，認識真正的吳佳穎。

兩位女將也提到巴黎奧運期間拳擊女將林郁婷受到的網路霸凌，吳佳穎說：「郁婷被質疑性別問題，能在這些批評中堅定自己的目標，堅持在場上奮戰並勇奪奧運金牌，是名符其實的『台灣英雄』。」連珍羚則說：「巴黎奧運期間有和郁婷互動過，就算大家都有耳聞性別爭議新聞，她還是專注在自己拳擊場上的一切，很令人尊敬。」

連珍羚和吳佳穎均表示，都會從自身做起，不要有歧視的語言或行動，造成對方困擾，吳佳穎補充：「就是在心裡種下疫苗，種下不要被攻擊的種子，為自己打下疫苗，多少可以阻擋歧視或是霸凌的攻擊。」

兩位選手也分享接下來的訓練、比賽目標，連珍羚透露9月底回日本會社和教練討論，會再跟大家分享動向，吳佳穎表示，今年就剩在公西靶場進行的大獎賽，明年再繼續新的國際賽，個人短期目標是2026名古屋亞運，長期目標是2028洛杉磯奧運。