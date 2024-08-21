旺旺集團水神事業部總經理蔡旺庭（中）21日在寵物展會場替來訪客戶解說產品。（吳泓勳攝）

2024年第二十六屆亞洲寵物展近日在上海舉辦，粗估已超過6000億人民幣的寵物經濟商機，吸引旺旺旗下水神產品跨足。（吳泓勳攝）

2024年第二十六屆亞洲寵物展（PET FAIR ASIA）近日在上海新國際博覽中心舉辦，匯聚超過2500家境內外展商。旺旺集團也看中「毛小孩」廣大商機，以旗下水神產品切入賽道，展上推出包含寵物也可使用的殺菌液、濕紙巾、洗眼洗耳液等。旺旺集團水神事業部總經理蔡旺庭更大力看好大陸的寵物市場，認為未來10年、20年都將保持穩步成長。

據不完全統計，光是上海如今就有超過100萬隻寵物狗、120萬隻寵物貓。實際資料顯示，2023年大陸寵物經濟產業規模已達到5928億元（人民幣，下同）預計2025年上看8114億元。

這也讓旺旺切入此市場，寵物展參展現場除提供對寵物直接噴灑也沒關係的水神殺菌液，以及濕紙巾、洗眼洗耳液，還有對專業機構與高端需求用戶，展示一系列消毒設備。

蔡旺庭認為，「如今時代養育小孩子的成本比較高一點，反觀養小狗小貓等寵物的成本稍低。看過大數據發現，養育小孩與養狗的成本比例大概是10比1。假設養小孩一年超過20萬（人民幣，下同）的話，養狗的話約是2萬塊。但雖說養寵物成本較低，在時代進步下，飼主也越來越注重寵物的健康營養清潔，讓相關商機需求增加。」

蔡旺庭說，「水神殺菌液的原理比較單純，更注重的消費者使用體驗，例如推出手套型的水神溼紙巾，就是要方便飼主直接幫貓狗擦拭來消毒除臭清潔，用完一脫就丟更方便。未來也要突破推出更多產品，同時爭取更多權威性報告，讓無論To B或To C，都能更加信任水神產品並使用上。」