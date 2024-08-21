引進世界大廠摩托車輪胎與剎車產品著名的代理商忠林摩托21日宣布，攜手全球領導汽機車零件供應商博世 Bosch，進軍台灣二輪售後服務市場。產品將包含摩托車用 AGM 電池、摩托車用鋰鐵電池、剎車油以及 Bosch 火星塞與後續眾多產品。

Bosch摩托車用AGM電池採用玻璃纖維板，將電解液吸收並均勻分布在極板上，得以降低內阻來提高反應效率，使啟動更加迅速。此外，AGM電池100％防漏液且無需加水，隨裝即用，極大地方便客戶使用。該電池的壽命也相當長，比傳統鉛酸電池高出四倍的深循環耐受力，且經濟實惠，依據不同車型最低零售價僅為新台幣900元。

Bosch摩托車用鋰鐵電池則以其極致輕量化著稱，重量僅為一般鉛酸電池的三分之一，同時具備低自放電特性，每月自放電率僅1.5％～3％。其卓越性能體現在功率密度上，是一般鉛酸電池的五倍以上，特別適合運動與仿賽型車款，成為性能車型的首選。

在剎車油方面，Bosch在台灣二輪市場提供DOT4與ENV6兩種系列產品。其中，DOT4剎車油以塑膠罐包裝，主要針對經濟型消費者，其產地為義大利，乾沸點250°C，濕沸點160°C，運動黏度為1200 mm²／s。

對於高需求的消費者，Bosch提供ENV6剎車油，以鐵金屬罐包裝，乾沸點270°C，濕沸點185°C，運動黏度為670 mm²／s，能與絕大多數的等級剎車油兼容，是Bosch身為全球ABS系統發明者，能與ABS完美搭配的一大利器。

Bosch火星塞自1902年研製出第一支高壓電磁點火式火星塞以來，已有122年的歷史，生產了超過110億支火星塞，成為汽車點火技術領域的領導者。

此次Bosch為台灣速克達市場帶來經濟型火星塞與雙銥合金火星塞。雙銥合金火星塞不僅具有0.6mm的雙銥尖頭，其鍍鎳外殼和螺紋設計防腐蝕並防止火星塞生鏽，銥合金中心電極提供極佳的跳火路徑，360度環繞式電射焊接提升耐磨度，錐形／雷射焊接搭鐵電極提高點火效率並延長使用壽命。

忠林摩托表示，還將陸續引進更多Bosch二輪零件產品，包括摩托車用機油濾芯、摩托車用喇叭和引擎潤滑油等更多產品，進一步豐富產品線。