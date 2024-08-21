美國駐聯合國前常任代表海莉今出席凱達格蘭論壇，並發表專題演說。海莉認為，西方必須重建自身能力，美國應該和台灣簽署自由貿易協定，且台灣也應該是聯合國會員國之一。而雖然中國現在沒有征服台灣能力，但最終會獲得該能力，西方國家應加緊腳步採取必要措施，與台灣站在一起，才能讓中國進犯前三思。

海莉肯定，台灣是一個富有勇氣、自信、定決心的地方，呼籲美國與各地的自由國家跟隨台灣的例子，「我們需要和台灣一樣堅強，也要和台灣堅強站在一起。」

海莉直言，我們處在數十年來最危險的時刻，自由的敵人正大步向前，西方自由國家沒做到他們最重要的工作，也就是確保人民的安全，而缺乏領導也導致危機一波接著一波出現。

海莉認為，如過西方國家夠強大，阿富汗絕不會落入塔利班手中；若西方國家夠強大，俄羅斯絕不會入侵烏克蘭，克里姆林宮會了解到其中的巨額代價及非常低的勝率；若西方國家夠強大，中東不會飽受戰火摧殘，伊朗將會被經濟制裁擊垮無法發展核武，哈瑪斯也將無法遂行去年10月的暴行。

海莉說，想像一個強大的西方國家對亞洲，尤其對台灣而言會代表什麼，今日的中國會被擁有強大軍大軍隊足以擊垮其擴張野心的自由國家包圍，共產黨在武裝化南海前就會再三考慮，也就不會騷擾越南、菲律賓、南韓與日本。且中國對台灣的施虐就會急遽減少，中國會明白到侵犯台灣不會一個選項，若他們嘗試了，不只會失敗，甚至整個共產黨都會垮台。

海莉指出，現在最不應該做的是讓未來幾年重蹈覆徹，我們無法承擔走向弱化與戰爭，西方應重建自身能力。首先，應該進行軍事現代化，包含核潛艦等應該馬上開始製作，將更多資產轉移到東太平洋，也要加速反艦與防空系統的製作，包含無人機與自動化武器。

海莉續指，第二，要立即完成經濟建設，美國應該與台灣簽署自由貿易協定，這不只將使雙方受益，也能弱化中國經濟，而要達成這些都需要時間，因此越早做越好。

海莉表示，最後，我們需要外交閃電戰 ，美國必須提升台灣國際地位，台灣不應在國際場域中再被消音。當50年前聯合國通過2758號決議後，台灣就開始遭受不公正對待，北京以此宣稱台灣是中國一部分，但這不是事實，該決議並未提到台灣，她認為，美國及其盟友應該在一開始就在這上表態。

海莉表示，在疫情爆發前，台灣更早就意識到其危險，然而WHO不承認台灣，因此忽略台灣的警告，最終導致全球數百萬人死亡，台灣不只應該要加入WHO，更應該是聯合國的一員，完完全全有權利與其他國家平起平坐。

海莉也說，台灣對共享安全的決心也相當激勵人，台灣花了2.5％的GDP在國防上，連續7年提升國防支出，若美國的盟友都像台灣這樣，世界將更安全，且美國與西方國家也應該促成世界更接納台灣。

海莉表示，當然，中國會反擊，依現在實力，中國沒有能力征服台灣，但因為其國防支出是台灣的12至13倍，他們最終會獲得征服台灣的能力，所以西方國家應該加緊腳步，若從現在開始做起，中國在發動戰爭前就會三思。