彰化縣竹塘鄉傳出光電弊案，彰化地檢署昨日（20日）指揮調查局中部地區機動工作站、航業調查處及廉政署中部地區調查組，動員214人同步執行搜索48處，查獲彰化縣竹塘鄉長蔡碩任、代表會主席林淑女；雲林縣二崙鄉長鍾東榮、代表會主席楊世彬等人涉嫌綠能貪瀆不法案件，並查扣現金727萬餘元等不法犯罪所得，向彰化地方法院聲請羈押禁見鍾男等7人。

法務部長鄭銘謙指示，為健全綠能產業，偵辦綠能案件應再接再厲，溯源刨根，將妨害綠能正常發展的公私部門貪腐及暴力犯罪組織，都繩之以法。

檢察總長邢泰釗表示，彰化地檢署陳鼎文檢察官指揮調查局、廉政署同仁鍥而不捨查緝妨害綠能貪瀆案件，展現司法機關掃黑肅貪決心，不肖公務員、民意代表及廠商如違法亂紀，必定嚴查速辦，嚴懲不貸。

最高檢指出，「靖平專案」之「綠能掃黑肅貪」自今年6月發動迄今，已查獲鄉長3人，民意代表3人，白手套4人，公務人員1人，累計查扣金額1229萬餘元，現仍持續擴大偵辦中，最高檢察署呼籲涉貪官員儘速自首，以求法律寬典。

最高檢表示，檢察機關持續強力執行靖平專案「綠能掃黑肅貪」。最高檢呼籲，涉犯綠能貪瀆不法之行賄廠商如勇於自首，儘速檢舉不法官員，檢察機關將依證人保護法（污點證人）之相關規定做好身分保密，並減輕或免除其刑；已收賄之公務員及民代等勿心存僥倖，請儘速向各地檢署自首，或轉任污點證人，並交出不法犯罪所得，得減輕或免除其刑。

最高檢指出，受害廠商及國人均可撥打調查局0800-007-007、廉政署0800-286-586檢舉綠能貪官污吏，依獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法等，最高可獲得檢舉獎金1000萬元。