振曜第二季合併營收19.8億元，季成長48%，迎來史上最旺第二季；累計上半年營收達33.2億元。獲利方面，振曜第二季單季EPS達2.17元，較去年同期大幅成長144%，創近五年新高；累計上半年度合併稅後淨利4.17億元，歸屬於母公司淨利為3.17億元，稅後淨利率達10%，EPS為3.68元，較去年同期大幅成長2倍。

展望下半年，由於彩色電子書換機潮持續發酵，振曜營收有機會持續季季高，全年營收更有機會挑戰新高。振曜營收歷史高點是在2013年、全年營收為71.5億元，振曜目前累計2024年上半年營收為33.2億元，換言之，振曜下半年營運將強於下半年。

振曜董事長宗緒福談到，彩色電子紙得出現對產業可說是畫龍點睛的作用，將提振市場。迎接彩色電子書換機潮，以振曜來說目前產能來看，稼動率約7成，會和上游元太(8069)積極討論，藉以安排產能。另外，目前振曜在彩色電子書的市場占比更是達100%，目前全世界幾乎可以說只有振曜在做，振曜在彩色電子書/紙的市場有領先同業約1.5年的實力。整體來說，振曜預估今年全年的電子書出貨成長達50%，目前看到客戶都已經在為年底聖誕旺季做備貨。

展望後續，振曜看好營收、獲利的第一支箭鎖定彩色電子紙商機，振曜看好今年是彩色電子書閱讀器元年，攜手第一個大品牌商推出的彩色電子書方案，運用元太Kaleido 3的最新技術，問市之兩款7吋/6吋時尚彩色新機，也帶動第二季營運亮眼，預計下半年將持續發酵，在毛利率部分，隨著電子書出貨占比持續提升，將拉升毛利率，振曜全年也維持25%的目標不變。

至於營運的第二支箭則為龐大綠經濟商機，即數位廣告看板/標牌，其結合AI/IoT雲端技術、智慧城市新顯示，可以應用於不同場域，該產品結合元太Spectra 6技術，具有超窄邊框設計、超低耗電以及超廣視角特效，在ESG趨勢帶動下，數位廣告看板/標牌未來成長空間可期，預期將有高達400億美元的是潛在市場、年複合式成長8%。數位廣告看板/標牌這不僅是振曜看好營運的另一支箭，最快將在明年發酵，更是未來長線10年相當有潛力的領域。