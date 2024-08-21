八點檔女星曾智希和老公陳志強2022年結婚，之後開始積極備孕，經檢查發現是「免疫媽媽」不易受孕的體質。經歷過艱難的求子過程，近期剛加入八點檔《愛的榮耀》劇組的她，被網友注意到戲分變少。對此，曾智希在IG曬出超音波照回應了。

曾智希20日在IG限時動態回應粉絲提問，有人問題為何感覺戲分越來越少了，她PO出超音波照回應，自己又去第二次取卵，製作單位很貼心得讓她多休息，她表示：「真的很感恩，惠君（劇中角色）很快就回歸了！」有粉絲一看到照片以為她懷孕了，開心祝賀「恭喜你懷孕」。曾智希才急忙澄清「哎呀還沒啦，誤會大了！」解釋是超音波取卵照。

曾智希曬出取卵超音波照。（圖／翻攝自曾智希 IG）

也有和她一樣正在經歷試管療程的粉絲分享自己的煩惱，很害怕會取不到卵或是品質不好無法成為胚胎。對此，曾智希回應，自己很懂這種忐忑的心情，「每一關都是考驗，剩下的卵一直對半砍」，她鼓勵粉絲要保持平常心、多補身體，吸引力法則多正向思考。

曾智希分享夫妻相處細節。（圖／翻攝自曾智希 IG）

此外，看到曾智希和陳志強小倆口幸福的樣子，也有粉絲好奇詢問夫妻相處之道。曾智希坦言自己以前都會覺得「好扯喔怎麼可以有人在一起這麼久」。但她和陳志強也默默相伴8年了，她透露兩人的個性很互補，「他控制狂，我被控制狂；他大男人，我小女人」兩人也很有共同話題，每天都會聊天。