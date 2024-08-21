屏東縣警局少年隊「千歲團志工」以短劇「少年卡卡」走進校園宣導，已見成效。（羅琦文攝）

警政署統計，112年少年犯罪類型以涉詐欺案為最多，並有增加趨勢，屏東縣警察局曾逮捕過最年輕的「車手」僅國中一年級，另外，毒品、幫派、無照駕駛等，也是影響少年的重要案件。屏東縣警局少年警察隊「千歲團志工」成立首齣短劇「少年卡卡」走進校園宣導，青少年毒品案件已從42件下降至25件。

這群千歲團志工平均年齡61歲，最年長的74歲，來自各行各業，有銀樓老闆娘、獅子會會長、廚師、水電師傅、廟會召集人、教保員、廚師、市民代表、公益團體志工等。志工團中隊長陳明玉說，「少年卡卡」劇本演出，是隊員們結合生命經驗呈現，因為大家各自忙碌，排練兩次直接上場，場上大家即興發揮。

屏縣警察局長戴台捷表示，今年初少年隊志工們有感少年面對面臨越來越多的社會挑戰，常常遇到許多關卡，透過本身能量及決心以凝聚共識，發想首支短劇「少年卡卡」，貼近校園。感謝志工們的付出及努力，為校園拓展了更多的安全教育，將持續與志工團隊緊密合作，下半年亦增加少年無照駕駛等議題進行宣導。

屏東縣警局少年隊長林宏原表示，「少年卡卡」透過戲劇表演，和學生們近距離互動，讓學生理解毒品、詐騙的危害，迄今入校辦理大型宣導8場次，師生服務人次近2400餘人，新學期開始，也將再規畫8場次，搭配少輔會的宣導，改變傳統硬梆梆的犯罪預防宣導模式。

林宏原指出，據統計，青少年犯罪充當車手的趨勢增加，大多來自同儕以記錄會被註銷、不會留下前科為由，可以輕易獲得錢財等話語引誘，卻不知若被查獲，家長須面臨民事賠償，曾有少年為了區區幾千元，卻讓家長面臨數百萬元求償的情況。

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屏縣少輔會說，短劇演出會因地制宜，結合不同主題宣導，像是反霸凌、交通無照駕駛、性別議題等，短劇穿插宣導與有獎問答，有不少青少年反饋相當好，有些孩子在家裡做錯事，父母會採責罵方式，但志工短劇表演，讓孩子們能聽得進去，宣導來已見成效，青少年毒品案件從42件下降至25件。

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