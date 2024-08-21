3年前4月發生台鐵太魯閣號撞上翻覆邊坡的工程車，造成重大出軌事件，造成49名乘客罹難、200多人受傷。台鐵賠償每名罹難者1570萬元等費用，再向承包商東新營造、李義祥等人求償，花蓮地方法院民事庭認事故賠償責任，被告李義祥肇責60％，台鐵也該就事故分擔40％過失，判台鐵可請求李義祥等連帶賠償2326萬6692元。

花蓮地方法院民事判決，被告李義祥等應就台鐵事故負60％損害賠償責任，應給付台鐵2296萬6692元。（本報資料照）

2021年4月2日李義祥駕吊卡大貨車搭載移工華文好，前往台鐵北迴線清水隧道北口施工，上午9時12分42秒至9時14分9秒間駕駛吊卡大貨車在便道轉彎處貨櫃屋前下坡，吊卡大貨車熄火，竟指揮華文好將挖土機駛近至吊卡大貨車後方，李義祥則以環狀布帶在吊卡大貨車左側撐座打結，企圖脫離吊卡大貨車，拖拉過程中布帶破損脫落，吊卡大貨車沿下坡滑行約、翻落邊坡，北迴線51K250M清水隧道北口東正線軌道上。

此時台鐵408車次太魯閣自強號駛至該處，火車司機員見狀立即緊急煞車，然因煞車距離不足，直接正面撞擊鐵軌上吊卡大貨車後，導致多名乘客罹難死亡，釀成台鐵重大事故。

台鐵以每位罹難者1570萬元為單位，賠償罹難者家屬，並向包商東新營造、李義祥、移工華文好等人提出民事訴訟，代位求償。

花蓮地院判決指出，李義祥違反停工期間而施工，且駕駛吊卡大貨車因故障熄火後未通報台鐵或請求適當救援，與被華文好逕操作拖吊，導致事故肇事原因，不過，原告台鐵未善盡其巡查義務，任被告李義祥等施工，亦為肇事原因。地院認被告李義祥等應就本件事故連帶負60％之損害賠償責任，台鐵應就本件事故負擔40％有過失責任。

地院依台鐵主張各罹難者家屬所受損害，含醫藥費、喪葬費、扶養費、精神慰撫金個別審酌認定後，認各罹難者家屬所得請求金額共計1億7008萬6692元，並依據過失相抵折算後，再扣除原告所受強制險給付利益及系爭旅客運送責任保險給付，認原告可請求李義祥等連帶賠償之金額為2326萬6692元。雙方均可上訴。