「雞籠中元祭」起緣於1855年漳泉械鬥，雙方死傷眾多，後由漳泉地方人士出面調解，械鬥衝突終於平息，取代以字姓輪值主普，超渡普施孤魂幽靈，以血緣代替地域觀念，以賽陣頭來代替打破頭的陋習；達成社會和諧，共存共榮的大同世界。此活動融合了悲天憫人的情懷和普及外邦的國際觀，傳承基隆的傳統文化，展現了豐富的在地文化底蘊，系列活動吸引許多觀光客前來朝聖。

長榮集團已故創辦人暨總裁張榮發成長於基隆，對基隆有十分深厚的情感，基隆雖不是他出生的地方，但因為他在基隆住的最久，所以他自認為是基隆人。因此當張廖簡姓宗親會前來邀約張榮發基金會贊助於基隆舉辦的「雞籠中元祭」活動時，該基金會欣然同意參與此盛事，以表達對此文化活動的重視與支持，也是對故鄉的回饋。

此次張廖簡姓宗親會以長榮(2603)海運及長榮航(2618)為意象打造創意燈車，參與8月17日的花車遊行活動，長榮海運燈車以最大的24000TEU「A」型船為設計主軸，象徵旗艦領航，多元融合，祈願四海昇平，風調雨順；長榮航空則是以Q版飛機為主體，加上航點地標，秉持越在地、越國際的精神，見證基隆文化觀光的新頁。二座燈車在遊行現場十分亮眼吸睛，遊行結束後，長榮海運的燈車將置放於基隆市中心的田寮河搭配橋樑兩側燈飾，成為河中的創意造景，長榮航空的燈車則置放於主普壇前供民眾觀賞拍照。