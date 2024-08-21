為因應國際趨勢、保障國人飲用水安全，環境部21日預告修正飲用水水質標準修正草案，增訂全氟及多氟烷基物質（PFAS）標準與管制項目，要求淨水處理設備單位強化自主檢測管理，2027年7月起，將加強抽驗並對不符合飲用水水質「PFAS」標準業者，直接裁處，處6萬元以上，60萬元以下罰鍰。

環境部官員說明，PFAS屬於持久性有機污染物，對人體健康有致癌風險，如進入飲用水供水系統，將對民眾健康產生危害疑慮，近年來已受到國際研究重視，此次修正除保障飲用水安全外，也要同步與國際規章接軌。

環境部於5月24日訂定「環境部飲用水水質新興未列管項目檢測管理及篩選作業指引」，訂定函頒包括「全氟辛酸（PFOA）＋全氟辛烷磺酸（PFOS）為50奈克／公升」、「全氟辛烷磺酸（PFOS）＋全氟己烷磺酸（PFHxS）為70奈克／公升」等指引值，做為行政管理指導作業依循。

依據草案修正，淨水處理設備相關單位將於2025年起，強化自主檢測管理；超過最大限值者，應通報並提出「飲用水水質管理計畫」備查；水質管理計畫如需增購設備或工程者，至遲2年內執行完成，未涉工程者，則應於3個月內完成。

另外，自2027年7月1日起，將加強抽驗並對不符合飲用水水質「PFAS」標準，則直接裁處，可處6萬元以上，60萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期未完成改善，可按日連罰。後續將參考國際管制趨勢，持續滾動檢討修正或加嚴標準，以確保飲用水安全。